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Aktüel

Kastamonu'da eczacılardan polislere 300 koruyucu gözlük

2020-04-29 14:19:06 -
Kastamonu'da eczacılardan polislere 300 koruyucu gözlük

KASTAMONU (AA) - 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne 300 koruyucu gözlük verdi.

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı İhsan Orkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kastamonu, Karabük ve Çankırı'daki eczacılara koruyucu gözlük gönderdiklerini söyledi.

Bu süreçte polislerin de yoğun çalıştığını vurgulayan Yılmaz, 300 koruyucu gözlüğü polis teşkilatına hibe ettiklerini kaydetti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Kastamonu Eczacılar Odası Başkanlığına, Emniyet Müdürlüğü personeli adına teşekkür edilmiştir." ifadesi kullanıldı.


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