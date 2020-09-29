Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yabancı 2 şüpheli yakalandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.