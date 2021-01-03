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Yerel Kastamonu’da çöplükte başlayan yangın yayıldı
Yerel

Kastamonu’da çöplükte başlayan yangın yayıldı

Kastamonu'da çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:09:00 -
Kastamonu’da çöplükte başlayan yangın yayıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Çepni köyü Şifan Mahallesi'nde köye ait çöplükte başlayan yangın, bir süre sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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