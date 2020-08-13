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Aktüel

Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:50:34 -
Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Vakıf Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ve Hanönü Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 1000 metrekarelik alanda etkili olan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Hanönü Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, AA muhabirine, ekiplerin hızlı bir şekilde yangına müdahale ettiğini ve alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.

Özdemir, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlardan Mustafa Gökırmak ise yangının ağaç elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığını söyleyerek, dumanların yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdiğini kaydetti.

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