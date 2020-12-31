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Aktüel Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:36:32 -
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sofçular köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

Havanın aydınlanmasının ardından yangının ne kadar alanı etkilediğini belirlemek için ölçüm yapılacağı öğrenildi.


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