  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:36:58 -
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "aranan şahısların yakalanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonda 19 ekipte 73 personel görev aldı.

Operasyonda hakkında arama-yakalama kararı olan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı