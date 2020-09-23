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Aktüel Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
Aktüel

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:40:42 -
Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde daha karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yavuç köyü, artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 10 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyü de bugün karantinaya alınmıştı.

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