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Aktüel Kastamonu'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu
Aktüel

Kastamonu'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:40:15 -
Kastamonu'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 68 yaşındaki kişi, evinin odunluğunda ölü bulundu.

Aktekke Mahallesi Nigar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Nurettin Horuz'un, odunlukta yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen, 112 Acil Servis ekipleri Horuz'un başında düşmeye bağlı yara olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Horuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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