Kastamonu'da binlerce kişi katilleri lanetledi!
Kastamonu'da binlerce kişi İsrail karşıtı protesto düzenledi.
İsrail’in, Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Kastamonu’da vatandaşlar tepkilerini göstermek için yürüdü.
Kışla Parkı önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Caddesine kadar protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda STK’nın destek verdiği yürüyüşte ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yapan kalabalık, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Uyan artık dünya, insanlık ölüyor”, “Bebekler uyurken sessiz olunur, ölürken değil” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.
Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş sonlandı. Burada Kur’an Kerim okundu ve dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.