  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kastamonu'da binlerce kişi katilleri lanetledi!
Gündem

Kastamonu'da binlerce kişi katilleri lanetledi!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 21:54:00 - 2024-05-31 23:01:34
Kastamonu'da binlerce kişi katilleri lanetledi!

Kastamonu'da binlerce kişi İsrail karşıtı protesto düzenledi.

İsrail’in, Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Kastamonu’da vatandaşlar tepkilerini göstermek için yürüdü.

Kışla Parkı önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Caddesine kadar protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda STK’nın destek verdiği yürüyüşte ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yapan kalabalık, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Uyan artık dünya, insanlık ölüyor”, “Bebekler uyurken sessiz olunur, ölürken değil” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.


Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş sonlandı. Burada Kur’an Kerim okundu ve dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi

Dünya

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

UNRWA: Refah'ta iki gün içinde 32 binden fazla...
UNRWA: Refah'ta iki gün içinde 32 binden fazla...

Gündem

UNRWA: Refah'ta iki gün içinde 32 binden fazla...

Mısır ile İsrail anlaştı! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Mısır ile İsrail anlaştı! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Gündem

Mısır ile İsrail anlaştı! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Bir yanda Refah diğer yanda Gazze! Soykırımda bilanço katlanıyor...
Bir yanda Refah diğer yanda Gazze! Soykırımda bilanço katlanıyor...

Gündem

Bir yanda Refah diğer yanda Gazze! Soykırımda bilanço katlanıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23