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Aktüel Kastamonu'da belediye ekipleri 200 bin tonun üzerinde dezenfektan kullandı
Aktüel

Kastamonu'da belediye ekipleri 200 bin tonun üzerinde dezenfektan kullandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:41:00 -
Kastamonu'da belediye ekipleri 200 bin tonun üzerinde dezenfektan kullandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 200 bin tonun üzerinde dezenfektan kullandı.

Dezenfekte çalışmalarına 26 Şubat 2020'de başlayan belediye ekipleri, bu süreçte kamu kurumlarının yanı sıra cadde, sokak ve mahalleler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte işlemini sürdürdü.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili Türkiye'de dezenfekte çalışmalarına ilk başlayan belediye olduklarını söyledi.

Kurumlardaki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Vidinlioğlu, "26 Şubat 2020 tarihinde başlayan dezenfekte çalışmaları süresince belediye ekipleri 200 bin tonun üzerinde dezenfektan kullandı. Bu süre içinde şehrimizdeki tüm kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, eczaneler, kuaförler, camiler, bankalar, okullar, mahalle ve sokaklar ile vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalar dezenfekte edildi. Belediye ekipleri bugün de kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor ve haftada 1,5 ton dezenfektan bu doğrultuda kullanılıyor." diye konuştu.

Vidinlioğlu, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlığı için en ön safta mücadele ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık ordumuzun salgınla verdiği mücadele takdire şayandır. Tüm sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Biz de sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve vatandaşlarımızın sağlıklarını en üst düzeyde koruyabilmek adına dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz cefakarca çalışıyor. Pandemiyle mücadelede Türkiye'nin öncü belediyesiyiz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Yine ekiplerimiz vektörlerle mücadele çerçevesinde şehrimizdeki tüm rögar ve kanallarda ilaçlamalarını tamamladı. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Hep birlikte tüm zorlukları aşacağız. Bu süreci birlikte atlatacağız."


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