THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kastamonu'da ayı zannettiği komşusunu öldürdü

Daday ilçesinde karamuk Köyünde ayı zannederek komşusunu öldüren sanık mahkeme heyeti tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Ekim 2018 Salı 22:55
Kastamonu'da ayı zannettiği komşusunu öldürdü

Olay, 2016 yılının Temmuz ayında Daday ilçesine bağlı Karamuk köyünde meydana geldi. İddialara göre, arılarını ayı saldırısından korumak için kurduğu alarmın çalması sonrası evinden av tüfeğiyle çıkan 18 yaşındaki E.A., sesin geldiği çalılıklara doğru 5-6 el ateş etmesi sonucu tarlasından kavak sulamadan dönen 64 yaşındaki Mehmet Köse’yi vurarak ölümüne sebebiyet verdi. Olay sonrası gözaltına alınan E.A., tutuksuz yargılanmak üzere hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan dava açıldı.

'ARI KOVANLARINI KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Davanın karar duruşmasında söz alan E.A., bahçeden sesler gelince av tüfeği ile dışarıya çıkıp seslerin geldiği noktaya 5-6 el ateş ettiğini belirterek, “Arı kovanlarını korumak için ateş ettim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Aramızda bir husumet yoktu. Böyle iken neden birisini öldüreyim. Ayı zannedip ateş ettim. İyi bir insandı kendisi, bilerek ve isteyerek öldürmek gibi kastım olamaz. Mahkemenin vereceği her karara saygı duyuyorum” dedi.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Köse’nin eşi Nahide Köse ise sanığın tutuklu bir şekilde en ağır cezayla yargılanmasını istediğini ifade etti. Mehmet Köse’nin kızı Öznur Karga da, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. 27 aydır dışarıda. Suçsuz yere babam öldü. Yanıyoruz. En ağır şekilde cezalansın” diye konuştu.

Sanık ve tanıkları dinledikten sonra avukatlarında savunmasını alan mahkeme heyeti, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan sanık E.A.’yı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:55
  1. Kastamonu
  2. kastamaonu
  3. daday
  4. komşu
  5. ayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af için talimat verdim
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af için talimat..
    2. Malatya'da takla atan araçtan burnu..
    3. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması
    5. Aziz Sancar'dan öğrencilere çok önemli..
    6. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi..
    7. Sakarya'da bıçaklayıp yol kenarına..
    8. Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakalandı
    9. Şanlıurfa'da otoyoldan kaçak geçiş..
    10. Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi..
    11. Kastamonu'da ayı zannettiği komşusunu..
    12. Korkunç kaza! Hız kadranı 180'de..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    14. Londra Borsası yöneticisi Schwimmer..
    15. Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki Türk..
    16. Trump, Prens Selman ile yaptığı..
    17. Kastamonu'daki FETÖ davalarında..
    18. TBMM, o ülkedeki barış gücü desteğini..
    19. Tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan..
    20. ABD'nin New York kentinde otobüs..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?