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Aktüel Kastamonu'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Aktüel

Kastamonu'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:15:19 -
Kastamonu'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasında kısıtlamaya gidildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararların alındığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınının ildeki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzerindekilerin saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"65 yaş ve üzeri şahıslardan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları, karardan muaf tutulacak. Karara uymayanlarla ilgili idari yaptırımın yanı sıra konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."


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