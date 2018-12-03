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Kastamonu'da 3 katlı ahşap ev kül oldu

Kastamonu'da 3 katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:16
Kastamonu'da 3 katlı ahşap ev kül oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Armutlu köyü Başoğlu Mahallesi’nde, öğleden sonra meydana geldi. S.Y.’ye ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın bütün evi sardı. Yangına, Taşköprü Orman İşletmesi ve Taşköprü Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında S.Y.’ye ait 3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 19:16
  1. Kastamonu
  2. Taşköprü
  3. Yangın

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