Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacaklar. Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Kastamonu Üniversitesi Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2019, Kastamonu Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Kastamonu Üniversitesi bölümleri, Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Kastamonu Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Kastamonu Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Kastamonu Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2019. Kastamonu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin MYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt MYO Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Kastamonu Üniversitesi MYOÖzel Güvenlik ve Koruma taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları

Kastamonu Üniversitesi MYOSosyal Güvenlik taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO Evde Hasta Bakımı taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü MYO Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin MYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları

Kastamonu Üniversitesi MYO Radyo ve Televizyon Teknolojisi taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO Yapı Denetimi taban puanları

Kastamonu Üniversitesi İnebolu MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Kastamonu Üniversitesi MYO İnsan Kaynakları Yönetimi taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Aşçılık taban puanları

Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz MYO Adalet taban puanları

Kastamonu Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Karabük Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

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