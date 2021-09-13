Kastamonu, Sinop ve Bartın’da sel konutları ne zaman bitecek? Sel konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Bozkurt’ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, selden en çok etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda olduğunu açıkladı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki sel konutları ne zaman bitecek?

"Kastamonu, Sinop ve Bartın’da köy evlerimizle birlikte 1.114 konut üreteceğiz" diyen Bakan Kurum, "Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız" dedi.