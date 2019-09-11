Kastamonu gastronomisinin en kaliteli ürünleri tanıtılacak

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Komite Başkanı Kubilay Salihvatandaş, Kastamonu Tanıtım Günleri’nde Gastronominin en kaliteli ürünlerinin damak zevkine göre sunulacağına söyledi. Salihvatandaş, Kastamonu Tanıtım Günleri’nde içerik kalitesinin de artırıldığını kaydetti.

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanında 18-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Kastamonu Tanıtım Günleri’nde içerik kalitesinin yükseltilmesine önem verildi. Yöresel gıda satış stantları geçtiğimiz yıllara göre metrekare bazında büyütülürken, katılımcı firma sayısı azaltıldı. Organizasyon içerisindeki kültürel etkinliklerin sayısı da artırıldı. Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Komite Başkanı Kubilay Salihvatandaş, kalite, hijyen ve kurumsallığa önem verdiklerini söyledi.

“Etkinlikte yöresel ürünler yer alacak”

13. Kastamonu Tanıtım Günlerinde yöresel ürün ve gıda stantlarının daha kaliteli hizmet sunulması için azaltıldığını belirten Kubilay Salihvatandaş, “Bu sene on üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kastamonu Tanıtım Günlerinde hemşerilerimizin Kastamonu özlemini gidermesini, İstanbullulara ve şehir dışından gelen ziyaretçilerimize gerçek Kastamonu kültürünü yansıtmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda başkanımız Remzi Şen ve yönetim kurulumuzla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda gıda ve yöresel ürün satışı gerçekleştiren katılımcı firmalarımızın sayısında elemeye gittik, daha seçici davrandık. Geçtiğimiz yıl 200 olan yöresel ürün standını 49’a, 27 olan yemek standını 10’a düşürerek kaliteyi ön plana çıkardık. Gıda ürünlerinin standartlara uygun organik ve doğal olması, yöresel ürünlerin de Kastamonu’da üretilmiş olmasına özen gösterdik” dedi

“Kamu stantlarında satış olmayacak”

Kastamonu’nun turizm ve yatırım potansiyelini açığa çıkarmak için kamu stantlarında satışa yönelik faaliyetlerin olmayacağını belirten Salihvatandaş, “Her sene olduğu gibi bu sene de Kastamonu Valiliğimiz, il ve ilçe belediyelerimizin stantları etkinlik alanımızda yer alacak. Kamu kurumlarına ayrılan stantlarda ürün ya da gıda satışı gerçekleşmeyecek. Kamu kurumları sadece faaliyetlerini, yatırım olanaklarını ve turizm olanaklarını anlatabilecekleri düzeyde konuk ağırlama potansiyeliyle ön plana çıkacaklar” diye konuştu.

“İstiklal Yolu etkinlikte sergilenecek”

Etkinlik alanında Kastamonu’nun tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkacağına işaret eden Kubilay Salihvatandaş, “Tarihi milli park ilan edilen Kurtuluş Savaşının Kastamonu’dan Ankara’ya uzanan önemli güzergâhı İstiklal Yolu’nu etkinlik alanımızda simgeleyeceğiz. Kastamonu’yu bilmeyenler için bir tanıtım merkezi konumunda olacak etkinlik alanımız, gastronomimizin en kaliteli ürünleri de damak zevkine uygun şekilde sunacak” şeklinde konuştu.

“Kas-Der’in tarihçesi ve faaliyetleri de anlatılacak”

Kubilay Salihvatandaş, Kas-Der’in tarihçesinin ve faaliyetlerinin aktarılacağı tanıtım materyalleri ile kurumsal tanıtıma ağırlık vereceklerine değinerek, “13. Kastamonu Tanıtım Günleri’ne özel baskısını gerçekleştireceğimiz broşürlerde Kas-Der’in tarihçesini, temel taşlarını, geçmişten günümüze 34 yılını konu alan faaliyetlerini aktaracağız. Etkinlik alanında kroki ve yönlendirme tabelaları ile ziyaretçilerin rahat dolaşmasını sağlayacağız. Kültür, sanat programları ile dolu dolu bir Kastamonu tanıtım günleri Kastamonuluları ve özellikle Kastamonu’yu keşfetmek, tanımak isteyenleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Tanıtım Günlerine tüm Kastamonulular paydaş”

Kastamonu Tanıtım Günlerinde tüm Kastamonu sivil toplum kuruluşlarının paydaş olduğunu vurgulayan Kubilay Salihvatandaş, şunları söyledi: “Kastamonuluların birlikteliği için çaba harcayan her sivil toplum kuruluşunun başkanı, yönetici ve üyesi Kastamonu Tanıtım Günleri organizasyonun ev sahibidir, gönüllü tanıtım elçileridir. Bu bakımdan onların ev sahipliğinde Kastamonu hoşgörüsü ve misafirperverliğini gelen katılımcılara hissettirmek bizlerin asli görevi olacaktır. Şubelerimizle birlikte kaliteli bir iş çıkarmak için uğraşıyoruz. Birlik olursak aşamayacağımız ve üstesinden gelmeyeceğimiz şey yoktur. Bu etkinlikte Kas-Der kadar, kimliğine Kastamonu yazan hemşerilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın da sorumluluğu bulunuyor.”

“Tanıtım Günleri’nin resmi açılışı 19 Eylül’de yapılacak”

Bu sene Maltepe etkinlik alanındaki ilk il tanıtım programının 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Kastamonu Tanıtım Günleri olduğunu da sözlerine ekleyen Kas-Der Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Komite Başkanı Kubilay Salihvatandaş şöyle devam etti: “Maltepe il tanıtım günleri bu sene Kastamonu ile başlayacak. Bu kapsamda geniş bir protokol katılımıyla gerçekleşmesini planladığımız etkinliğimizin resmi açılış töreni 19 Eylül Perşembe günü saat 15:00’te gerçekleşecek. Tüm hemşerilerimiz, İstanbullular ve Kastamonu’yu merak eden herkes davetlimizdir.”