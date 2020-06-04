Kastamonu Belediyesporlu hentbolcu Aslı İskit, Almanya'ya transfer oldu

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da oynayan Aslı İskit, Almanya'nın Thüringer takımına transfer oldu.

Takımda sol oyun kurucu olarak görev alan Aslı İskit, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki sezondur Kastamonu ekibinde forma giydiğini söyledi.

Kastamonu'yu çok sevdiğini ifade eden Aslı İskit, "Kastamonu'da iki sezon geçirdim. İki sezon benim için çok özel ve çok güzeldi. Hedefi olan bir kulüpte oynamanın ayrıcalığını yaşadım. Türkiye'de hiçbir yerde karşılaşmadığımız müthiş bir taraftar desteğiyle oynadım. Hedefi olan bir yapının içerisinde olmaktan çok mutluluk duydum. Türkiye ve Avrupa'da başarılar yakaladığımız bu iki sezonun ve Kastamonu'nun hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak. Türkiye'de kalacak olsaydım başka bir kulüpte oynamak istemezdim." şeklinde konuştu.

Almanya'da Thüringer'de forma giyeceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Aslı İskit, "Kastamonu'ya İsveç'ten gelmiştim. Gelecek sezon Almanya'da oynayacağım. Transferim umarım gençlerin önünü açar, ülkemizdeki genç hentbolculara örnek olmak güzel bir şey. Ülkemiz için de önemli olduğunu düşündüğüm böyle bir kararı aldım. Mutluyum. Bundesliga küçüklüğümden beri oynamak istediğim bir ligdi." ifadelerini kullandı.