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Kastamonu Belediyespor'da transfer

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Genç Milli Takım oyuncusu Birgül Tuzsuz ile anlaşmaya vardı

20 Ağustos 2019 Salı 13:45
Kastamonu Belediyespor'da transfer

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, kadrosuna milli sporcu Birgül Tuzsuz'u (17) kattı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyespor, geçtiğimiz sezon Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Görele Belediyespor'da forma giyen Genç Milli Takım oyuncusu Birgül Tuzsuz'u renklerine bağladı.

Tuzsuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Aslen Kastamonulu olduğunu ifade eden Tuzsuz, "Hem burada okuyup hem de ailemin yanında olmak istiyordum. Burada üniversite eğitimi alıp, ailemin yanında kalacağım. Kastamonu hentboluna hizmet edecek olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Avrupa'da önemli maçlar oynayacaklarını belirten Tuzsuz, "Kastamonu için elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Amacım Kastamonu ve Türk hentboluna hizmet etmek." diye konuştu.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 ayrı kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor'un hedefinin geniş bir kadro kurmak olduğu öğrenildi.



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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:45
  1. Birgül Tuzsuz
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