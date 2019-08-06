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Kastamonu Belediyespor'da hedef Şampiyonlar Ligi

- Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için yapacağı ön eleme maçına haftada 10 antrenmanla hazırlanıyor

06 Ağustos 2019 Salı 11:09
Kastamonu Belediyespor'da hedef Şampiyonlar Ligi


KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligine katılabilmek için eylül ayında Sırbistan'ın Zork Jagodina, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria, ve Çekya'nın DNK Banik Most takımlarıyla ön eleme maçı yapacak olan Kastamonu temsilcisi, haftada 10 antrenmanla çalışmalarına devam ediyor.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlığına 15 Temmuz'da başladıklarını anlatan Halay, "O tarihten beri güzel bir antrenman dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlardan istediğimiz verimi şu ana kadar elde ettiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimiz var ve yeni bir grubuz. Hedefleri olan bir takımız. Sıkı bir hazırlık döneminden geçiyoruz." dedi.

Sporcuların oldukça verimli bir şekilde çalıştığını vurgulayan Halay, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için önemli bir virajdayız. İlk önce Sırbistan takımı ile eşleştik. Kastamonu'nun büyük hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yardımcı antrenör Hüseyin Aşçı ise antrenörler ve sporcular arasında çok güzel bir uyum yakalandığını belirterek, "Şu anda çalışmalar oldukça iyi gidiyor. Sporcu arkadaşlar istekli, arzulu. Hedefin ne olduğunu biliyorlar ve buna ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:09
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