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Spor

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için EHF'ye başvurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:20:20 -
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için EHF'ye başvurdu

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, gelecek sezon DELO Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için Avrupa Hentbol Federasyonuna (EHF) başvurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, EHF'nin belirlediği kriterleri tutan 9 takımın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 7 takımın ise başvuran 12 takım arasından EHF tarafından seçileceği aktarılan açıklamada, "Kastamonu olarak tescillenen 2019-2020 sezonunu birinci tamamladık. EHF Kupası'nda çeyrek final oynadık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için EHF'ye başvurumuzu yaptık. Toplamda 16 takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldığı ve taraftarlardan kampanyaya destek vermeleri çağrısı yapıldı.

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