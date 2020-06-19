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Spor

Kastamonu Belediyespor, Rus hentbolcuyu kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:35:30 -
Kastamonu Belediyespor, Rus hentbolcuyu kadrosuna kattı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Alena Ikhneva'yı kadrosuna kattı.

Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Macaristan'ın Kisvarda takımında forma giyen 25 yaşındaki sol oyun kurucu Ikhneva için, "Ailemize hoş geldin." ifadesi kullanıldı.

Rusya Milli Takımı forması da giydiği belirtilen Ikhneva'nın, kariyerinde Hırvatistan lig şampiyonluğu, Hırvatistan Kupası şampiyonluğu, Makedonya lig şampiyonluğu, 2011 ile 2013 yılları Avrupa Gençlik Şampiyonası birincilikleri bulunduğu aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta görev alan Ikhneva'nın, artık Kastamonu Belediyespor'un başarısı için mücadele edeceği kaydedildi.


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