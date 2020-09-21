Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan öğrencilere ilk gün hediyesi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, eğitim öğretime başlayan birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine de boyama seti hediye etti.

Okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kastamonu merkezinde 1686 okul öncesi ile 1891 birinci sınıf öğrencisi sıralarına kavuştu.

İl merkezine bağlı okullarda eğitim ve öğretim görecek 3 bin 577 öğrencinin ilk hediyesi, Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan geldi.

Birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine ise boyama seti hediye eden Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, "Okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel. Çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanına ortak olduğumuz bugün de 'çam sakızı çoban armağanı' diyerek yavrularımıza küçük setler hazırladık. Umarım çocuklarımız beğenmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Vidinlioğlu, "Kısa sürede salgını atlatıp okullarımızdaki heyecanın ve mutluluğun artmasını temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının asla ihmal edilmemesini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



