Kaş’ta kan bağışı kampanyası Antalya’nın Kaş ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası düzenledi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası düzenledi. Kaş Limanı’nda konuşlanan Kızılay aracında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Behçet Çırakkoca, sağlıklı olan insanları kan bağışına davet ettiklerini söyledi.

Kan bağışı kampanyasına ilgi ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Dr. Çırakkoca, 7 kişilik ekiple kan bağış aracının 2 gün Kaş ilçe merkezinde, perşembe günü Kalkan ve cuma günü ise Kınık Mahallesi’nde kan toplayacağını belirtti.

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