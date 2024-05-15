Kassam'ın operasyonunda en az 15 işgalci asker öldü! O anların videosu paylaşıldı
Mücahid Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyinde bir grup işgalci askeri füzeyle vurduğu anlara ait görüntüyü yayınladı.
7 Ekim'den beri Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail'e mücahid Kassam Tugayları direnmeyi sürdürüyor.
Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde İsrail askerlerini füzeyle vurduğu ana ait yeni bir operasyon görüntüsü yayınladı.
Gazze’nin kuzeyi Cebaliye’de de içi patlayıcı tuzak dolu bir bina, işgal askerleri içindeyken havaya uçuruldu!
Kaynaklar en az 15 işgalcinin öldüğünü belirtiyor.