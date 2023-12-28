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Dünya Kassam'ın ilk kez kullandığı roketler İsrail'i perişan etti! Müthiş görüntüler
Dünya

Kassam'ın ilk kez kullandığı roketler İsrail'i perişan etti! Müthiş görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-12-28 08:52:00 -

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşı bir dizi saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılarda ilk defa "RPO-A" roketinin kullanıldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalara dair açıklamalar yapıldı.

İlk açıklamada, Gazze kentinin kuzeyinde dün direnişçilerle İsrail güçleri arasında 6 saat aralıksız çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Cibaliya bölgesinde Eski Gazze Caddesi'nde bir evde saklanan İsrail güçlerinin ilk defa RPO-A silahı ile hedef alındığı ve evdeki tüm askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Bir diğer açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi bölgesinde SAM-18 füzesi ile bir helikopterin vurulduğu ve aynı bölgede İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği ifade edildi.

Üçüncü açıklamada ise Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda bir helikopterin SAM-18 füzesi ile hedef alındığı, Han Yunus'un doğusunda da bir askerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi.
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Son olarak Cibaliya'nın batısındaki Ebu Şibak bölgesinde 2 tank, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda da bir İsrail tankının Yasin-105 roketleriyle vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

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Yorumlar

Ey herseye Gadr ve Sonsuz Kudret sahibiRabbım

Hamasa ve izzettin gassam mücahitlerin i Galib eyle Amin
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