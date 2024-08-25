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Dünya Kassam'dan son dakika Hizbullah açıklaması: Düşmanın kurtuluşu yok
Dünya

Kassam'dan son dakika Hizbullah açıklaması: Düşmanın kurtuluşu yok

Yeniakit Publisher
2024-08-25 21:47:00 -
Kassam'dan son dakika Hizbullah açıklaması: Düşmanın kurtuluşu yok

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, katil İsrail'in içlerinde stratejik ve hassas hedeflere düzenlediği nitelikli büyük saldırı dolayısıyla Hizbullah'ı kutladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'LÜBNAN'DAKİ KAHRAMAN DİRENİŞÇİLERİN FEDAKARLIKLARINI TAKDİR EDİYORUZ'

Sosyal medya platformu Telegram’dan yayımlanan açıklamada, Ebu Ubeyde, "Hizbullah’taki kardeşlerimizin Komutan Fuad Şükür suikastına verdikleri ilk tepkiyi tebrik ediyoruz. Lübnan'daki halkımızın ve kahraman direnişçilerinin değerli fedakarlıklarını da takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

'İSRAİL'İN CEZADAN KURTULUŞU YOK'

Ebu Ubeyde, Hizbullah’ın bu saldırılarının Aksa Tufanı’ndan (7 Ekim) bu yana siyonist rejime (İsrail) ilişkin stratejik gerçekliğinin değiştiğini bir kez daha doğruladığını belirterek, "Düşmanın (İsrail) cezadan kurtuluşu yok. Her yerde ve her cepheden saldırılara maruz kalma ihtimalinin de sınırı yok." dedi.
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına işaret eden Ebu Ubeyde, bu saldırıları durdurmadığı sürece İsrail’e karşı tüm cephelerin ateş hattı olarak devam edeceğini vurguladı.

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