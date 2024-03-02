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Dünya Kassam’dan siyonistlere ‘tünel’ sürprizi
Dünya

Kassam’dan siyonistlere ‘tünel’ sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-03-02 23:35:00 -

Filistin’in Gazze Şeridi’nde İsrail terörüyle mücadele eden Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, başarılı operasyon görüntülerini yayınlamaya devam ediyor.

Aksa Tufanı savaşının 148. gününde, Kassam Tugayları adlı grup, İsrail işgalcileriyle çatışma anlarını kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, bir mücahidin yer altı tünelinden çıkarak İsrail tankını vurduğu anlar dikkat çekiyor.

Gazze Şehri'nin doğusundaki El-Zaytun mahallesinde kaydedilen görüntülerde, Kassam Tugayları tarafından üretilen Yasin-105 roketinin ateşlenmesi sonucu havaya uçurulan İsrail tankının, siyonistler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı görülüyor.

Ayrıca, önceden bubi tuzağı kurulan bir binanın, özel bir İsrail kuvvetinin içine çekildikten sonra patlatıldığı anlar da yayınlandı.

Kassam Tugayları, Yasin 105 roketleri, anti-zırh mermileri, bubi tuzaklı binaları ve anti-personel cihazlarının etkisini gösteren görüntüleri de paylaştı. Grup, gün boyunca cephe hatlarından yaptığı bildirimlerde ise çeşitli operasyonlara ilişkin bilgiler aktardı. Bu bildirimler arasında, düşman istihbarat görevinde bulunan bir keşif uçağının ele geçirilmesi ve İsrail tanklarının hedef alınması gibi detaylar yer aldı.
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