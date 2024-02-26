Kassam'dan siyonist avı! O anları paylaştılar
İşgalci siyonistlerin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail işgaline direnen Kassam Tugayları, siyonist kuvvetlere zor anlar yaşatıyor.
Kassam mücahidleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail askerlerine yönelik operasyon görüntülerini yayınladı. Kassam’ın operasyon videosunda, İsrail’in zırhlı askerî araçlarının içindeki personelle birlikte havaya uçurulma anları da yer aldı.
İsrail ordusuna başarılı pusular kuran Kassam Tugayları’nın operasyon görüntülerini farklı açılardan kayda alarak yayınlaması dikkat çekti.
Kassam Tugayları'nın, İsraiil işgalcilerinin zelil halini dünya kamuoyuna sunduğu görüntülerin yüksek çözünürlüklü olması ise ayrıca takdir topluyor.