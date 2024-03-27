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Gündem Kassam'dan Müslümanlara tarihi çağrı
Gündem

Kassam'dan Müslümanlara tarihi çağrı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:48:00 -
Kassam'dan Müslümanlara tarihi çağrı

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf, Arap ve İslam dünyasındaki Müslümanları Filistin'e akın etmeye çağırdı.

Dayf'ın konuya ilişkin sesli mesajı, Hamas'ın Telegram hesabında yayınlandı

Kassam Tugayları lideri Dayf, mesajında ​​Ürdün, Lübnan, Mısır, Cezayir, Mağrip, Pakistan, Malezya, Endonezya ile Arap ve İslam dünyasının her yerindeki insanlara çağrıda bulundu.

Dayf, "Filistin'e doğru yarın değil, şimdi akın etmeye başlayın ve kısıtlamalar, sınırlar veya ülkelerin rejimleri sizi Mescid-i Aksa'nın kurtarılmasına katılma şerefinden mahrum etmesin." dedi.

Kaynak: AA

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