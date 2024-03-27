Kassam'dan Müslümanlara tarihi çağrı
Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf, Arap ve İslam dünyasındaki Müslümanları Filistin'e akın etmeye çağırdı.
Dayf'ın konuya ilişkin sesli mesajı, Hamas'ın Telegram hesabında yayınlandı
Kassam Tugayları lideri Dayf, mesajında Ürdün, Lübnan, Mısır, Cezayir, Mağrip, Pakistan, Malezya, Endonezya ile Arap ve İslam dünyasının her yerindeki insanlara çağrıda bulundu.
Dayf, "Filistin'e doğru yarın değil, şimdi akın etmeye başlayın ve kısıtlamalar, sınırlar veya ülkelerin rejimleri sizi Mescid-i Aksa'nın kurtarılmasına katılma şerefinden mahrum etmesin." dedi.
Kaynak: AA