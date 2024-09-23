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Gündem Kassam'dan işgal rejimine darbe
Gündem

Kassam'dan işgal rejimine darbe

Yeniakit Publisher
2024-09-23 11:53:00 -
Kassam'dan işgal rejimine darbe

Kassam Tugayları, Aksa Tufanı harekatının 352'nci gününde işgal askerlerini ve araçlarını roket ve patlayıcılarla hedef aldı.

Kassam Tugayları'nı Telegram kanalından dünkü operasyonlara ilişkin yapılan bilgilendirmelere göre mücahitler, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah şehrinin doğusundaki El Şuka bölgesinde 3 ayrı eylem gerçekleştirdi.

 

Siyonist D9 askeri buldozerini Tandem roketiyle hedef alan mücahitler, Merkeva tankını da "Şavaz" bombasıyla hedef aldı.

Mücahitler aynı bölgede bu kez siyonist piyade kuvvetlerini "televizyon" tipi patlayıcıyla hedef alarak onları öldürüp yaraladı.

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Yorumlar

Veli

Allahu Ekber o roketlerin sivri kısmı İsraile git savaş diyenlerin kıçına girsin
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