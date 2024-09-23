Kassam'dan işgal rejimine darbe
Kassam Tugayları, Aksa Tufanı harekatının 352'nci gününde işgal askerlerini ve araçlarını roket ve patlayıcılarla hedef aldı.
Kassam Tugayları'nı Telegram kanalından dünkü operasyonlara ilişkin yapılan bilgilendirmelere göre mücahitler, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah şehrinin doğusundaki El Şuka bölgesinde 3 ayrı eylem gerçekleştirdi.
Siyonist D9 askeri buldozerini Tandem roketiyle hedef alan mücahitler, Merkeva tankını da "Şavaz" bombasıyla hedef aldı.
Mücahitler aynı bölgede bu kez siyonist piyade kuvvetlerini "televizyon" tipi patlayıcıyla hedef alarak onları öldürüp yaraladı.
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6 ceset gündemdeki yerini koruyor! Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esirlerin videosunu yayınladı