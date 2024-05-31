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Gündem Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı
Gündem

Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 23:10:00 -
Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

Hamas'ın saldırıları durdurması halinde anlaşmaya hazır olduklarını duyurmasına karşın savaşı devam ettirme kararı alan Netanyahu'ya seslenen İsrailli esir kadın, "Kaderimizi Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi'nin eline bırakmayın." diyerek İsraillilere gösterilere devam etme çağrısı yaptı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, ismini vermediği bir kadın esirin ses kaydını yayımladı.

Kassam'ın elinde 237 gündür esir olduğunu söyleyen kadın esir, "Ne zamana kadar burada kalacağımı bilmiyorum. Benim ve arkadaşlarımın akıbeti, Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi mi olacak?" diye sordu.

"Kaderimizi Netanyahu'nun ve Savaş Kabinesi'nin eline bırakmayın"

"Netanyahu, Benny Gantz (Savaş Kabinesi üyesi) ve Yoav Gallant (Savunma Bakanı) hükümetinin üyeleri mi oldunuz?" diyerek İsrail halkına seslenen esir, şunları kaydetti:

"Binlerce kadın ve erkek çıkıp Tel Aviv caddelerini trafiğe kapatsın. Biz eve dönünceye kadar da evlerine dönmesinler. Kaderimizi Netanyahu'nun ve Savaş Kabinesi'nin eline bırakmayın. Bizi kurtarın. Zaman daralıyor, halkın karara vermesi gerekiyor. Burada ölmek istemiyoruz."

Dün de, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki bir esir, Binyamin Netanyahu hükümetinin, esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini söylemiş ve esir yakınlarına gösterilere devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.
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İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

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