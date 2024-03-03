Kassam ve Kudüs Tugayları'ndan açıklama

Açıklamada, düzenlenen baskınla Gazze'de bir keşif uçağının ele geçirildiği belirtilirken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'nde 3 askerin öldürüldüğünü kabul etti.

Kassam Tugayları tarafından yayınlanan açıklamalarda ve Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza'nın ses kaydı konuşmasında El Kassam, üyelerinin "daha önce bubi tuzağı bulunan bir evi havaya uçurduğu" belirtildi.

7 askerden oluşan Siyonist piyade birliğine iki anti-personel cihazıyla saldırıldığı ve imha edildiği belirtildi.

Kassam, "Yassin 105 mermileriyle iki İsrail Merkava tankını hedef aldığını ve Gazze'nin doğusundaki Zeytun mahallesinin güneydoğusunda bir İsrail birliğine ait anti-personel yıldırım cihazının patlatıldığını" ekledi.

Açıklamada, "Zeytun mahallesinin güneydoğusunda iki İsrail Merkava tankının patlayıcılarla imha edildiği" belirtildi.

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Ayrıca mücahitlerin "Zeytun mahallesinin güneyinde istihbarat görevinde bulunan bir Skylark keşif uçağını ele geçirmeyi başardıkları" da açıklandı.

KUDÜS TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Bunun yanında “Kudüs Tugayları”nın sözcüsü Ebu Hamza, yeni paylaşılan ses kaydında tarih belirtmeden şunları söyledi:

“Tugay üyeleri, geçtiğimiz günlerde bir dizi araç ve tankı imha etmeyi, yürüyüşleri vurmayı ve Siyonist kasabaları bombalamayı başardılar. İsrail uçağının Gazze Şeridi'ne düşürdüğü füze, geri dönüştürüldükten sonra Zaytun mahallesinde Siyonist bir güç hedef alınarak patlatıldı ve düşman askerleri öldürüldü."

Ebu Hamza, Gazze Şeridi'ndeki savaşı takip eden günün meselesinin "yalnızca mücahitler tarafından belirlenebileceğine" dikkat çekti.

"Kudüs Tugayları" sözcüsü, Arap ve İslam ülkelerine "Ramazan ayının ilk gününü tüm alanlarda ciddi bir seferberlik ile Gazze'yi desteklemek için uluslararası dava haline getirmeye" çağrıda bulundu.