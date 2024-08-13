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Gündem Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon
Gündem

Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

Yeniakit Publisher
2024-08-13 23:49:00 -
Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sızmış olan İsrail askerlerine karşı bir dizi operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde daha önce İsrail askerleri tarafından bubi tuzağı kurulan 3 tünel girişini patlattıkları belirtildi.

İSRAİL BİRLİKLERİ ORTAK OPERASYONDA İMHA EDİLDİ

Kassam daha önce yaptığı bir diğer açıklamada İsrail ordusuna ait 2 adet Merkava tankından birinin Yasin-105 füzesiyle diğerinin de zemine yerleştirilmiş patlayıcıyla imha edildiğini duyurdu.

Bir diğer açıklamada ise, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile yürütülen ortak operasyonda, Han Yunus kentinde konuşlanan bir grup İsrail askerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail tarafından söz konusu açıklamalara dair henüz bir yorum yapılmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları, bugün Tel Aviv kenti ve çevresinin iki füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

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