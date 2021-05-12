Kassam Tugayları'nın vurduğu Aşdod Limanı bu hale geldi!

Gazze'deki Filistin direniş grupları, Aşdod Limanı'nı roketlerle hedef aldıklarını açıkladı. Saldırıya ait görüntülerde, Aşdod Limanı'nın vurulma anı ve vurulduktan sonraki hasar yer alıyor.

Kassam Tugayları İsrail'e roketlerle karşılık veriyor

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de sivillerin evlerinin hedef olmasına yanıt olarak siyonist işgalcilere türünün en büyük saldırısının düzenlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Aşdod Limanı füzelerle vuruldu

Siyonist işgalcilerin sivilleri hedef almasının ardından Gazze Şeridi'nden yanıt gelmeye devam ediyor. Filistin Direnişi'nden işgalcilere gönderilen füzelerde hem liman hem de şehir merkezi hedef alındı. Görüntülerde Aşdod Limanı'nın vurulma anı ve limanda meydana gelen hasar yer alıyor.



Aşdod şehrinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre, 2 ölü ve 4 yaralı olduğu belirtiliyor.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki grupların siyonistlerin saldırılarına karşı cevap vermekten vazgeçmeyeceği belirtilmişti.