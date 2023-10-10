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Gündem Kassam Tugayları'nın verdiği süre doldu! Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı..
Gündem

Kassam Tugayları'nın verdiği süre doldu! Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı..

Yeniakit Publisher
2023-10-10 18:13:00 - 2023-10-10 19:03:36

El Kassam Tugayları'nın Aşkelon'a başlattığı füze operasyonunda işgalci askerler saklanacak yer aramaya başladı.

Operasyona başlamadan önce sivil halkı uyaran El Kassam Tugayları şehri terk etmeleri için yahudilere 17:00'a kadar süre vermişti.

17:00 itibariyle Aşkelon'a askeri operasyon başladı.

Operasyonun başlamasıyla birlikte siyonist askerler kaçacak yer aramaya başladı.

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