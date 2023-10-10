Kassam Tugayları'nın verdiği süre doldu! Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı..
El Kassam Tugayları'nın Aşkelon'a başlattığı füze operasyonunda işgalci askerler saklanacak yer aramaya başladı.
Operasyona başlamadan önce sivil halkı uyaran El Kassam Tugayları şehri terk etmeleri için yahudilere 17:00'a kadar süre vermişti.
17:00 itibariyle Aşkelon'a askeri operasyon başladı.
Operasyonun başlamasıyla birlikte siyonist askerler kaçacak yer aramaya başladı.
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İşte Aksa Tufanını başlatan o füzeler Kassam Tugayları, yeraltı tünellerindeki füzelerinin görüntülerini yayınladı.