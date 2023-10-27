Kassam Tugayları'nın son taktiği dünyayı ayağa kaldırdı! Müthiş hamle
Kassam Tugayları jammer ile İsrailli teröristlerin bağlantılarını kesip işgalcileri tek tek yakaladı. Bazı teröristlerin öldürüldüğü öğrenildi.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in yıllardır uyguladığı yaşanan işgal ve saldırılar karşısında 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırarak binlerce sivili katletti.
Haber7'deki habere göre, günlerdir kara operasyonu sinyali veren ancak Gazze'ye girmeyi bir türlü başaramayan İsrail, yine bozguna uğradı.
Kassam Tugayları, Gazze'ye sızmaya çalışan işgalci İsrail askerlerin iletişimini ellerindeki jammerı (sinyal kesiciyi) kullanarak durdurdu. İşgalcilerin bazılarını esir alırken bazıları da öldürüldü.
Öte yandan, Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.