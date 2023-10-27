  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular
Dünya Kassam Tugayları'nın son taktiği dünyayı ayağa kaldırdı! Müthiş hamle
Dünya

Kassam Tugayları'nın son taktiği dünyayı ayağa kaldırdı! Müthiş hamle

Yeniakit Publisher
2023-10-27 12:21:00 -
Kassam Tugayları'nın son taktiği dünyayı ayağa kaldırdı! Müthiş hamle

Kassam Tugayları jammer ile İsrailli teröristlerin bağlantılarını kesip işgalcileri tek tek yakaladı. Bazı teröristlerin öldürüldüğü öğrenildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in yıllardır uyguladığı yaşanan işgal ve saldırılar karşısında 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırarak binlerce sivili katletti.

Haber7'deki habere göre, günlerdir kara operasyonu sinyali veren ancak Gazze'ye girmeyi bir türlü başaramayan İsrail, yine bozguna uğradı.

Kassam Tugayları, Gazze'ye sızmaya çalışan işgalci İsrail askerlerin iletişimini ellerindeki jammerı (sinyal kesiciyi) kullanarak durdurdu. İşgalcilerin bazılarını esir alırken bazıları da öldürüldü.

Öte yandan, Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Katar'dan İsrail'e açık mesaj! Hepsi idam edildi!
Katar'dan İsrail'e açık mesaj! Hepsi idam edildi!

Dünya

Katar'dan İsrail'e açık mesaj! Hepsi idam edildi!

İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal
İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

Gündem

İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu!
Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu!

Dünya

Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu!

İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!
İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!

Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!

Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak
Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak

Dünya

Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Helal olsun Kassam Tugaylarına, bu ALLAH'ın aslanlarına! Hepsini anlından, gözlerinden öpeyim onların!

KAYSERILI

alcak siyonistlerin hepsini oldursun mucahitler, bu mikrop kendini beginmis herseyin ustunde inan en asaglik pislik millet yahudiler. Allah tum yahudileri yok etsin....
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23