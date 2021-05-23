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Dünya Kassam Tugayları'nın Gazze'deki kayıpları
Dünya

Kassam Tugayları'nın Gazze'deki kayıpları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail ile yaşanan çatışmalarda birçok mensubunu kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:57:00 -
Kassam Tugayları'nın Gazze'deki kayıpları

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail ile yaşanan çatışmalarda birçok mensubunu kaybetti.

Gruba bağlı medya ve sosyal medya kaynaklarında resmi olarak yalnızca bir Kassam Tugayları mensubunun hayatını kaybettiğine dair açıklama yapıldı. Bu isim, Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanlarından olan Basim İsa.

İsa'nın yaşamını yitirdiğine dair bilgi, Kassam Tugayları'nın internet sitesinde de yer alıyor.

Kassam'ın internet sitesinde yer alan açıklamada Basim İsa'nın yaşamını yitirdiği doğrulanırken, onun yanı sıra başka liderlerin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ancak bu kişilerin isimlerine yer verilmiyor.

Kassam'ın kayıpları

Kassam Tugayları tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da, grubun birçok savaşçısının yanı sıra, önde gelen liderlerinin de 10-21 Mayıs arasındaki İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bölge kaynaklarınca duyuruldu.

Basim İsa hariç hiçbiri Kassam tarafından ilan edilmemiş olmakla beraber, Kassam'ın çatışmalarda kaybettiği üst düzey isimler ve görevleri, yerel kaynakların aktarımına göre şu şekilde:

- Basim İsa: Kassam Tugayları Gazze Şehri Komutanı, eski Kassam komutanlarından Yahya Ayyaş'a yakınlığıyla bilinen bir isimdi.

- Abdurrahman Azzam: Kassam Tugayları saha komutanı

- Cemal ez Zebde: Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış ve teknoloji alanında harekete büyük katkıda bulunmuş bir isimdi. Kassam'ın araştırma geliştirme birimi başkanı olduğu iddia ediliyordu.

- Usame ez Zebde: Kassam Tugayları'na bağlı mühendis

- Cuma Tahle: Kassam Tugayları içerisinde üst düzey bir araştırma-geliştirme uzmanı. Kassam'ın roket, insansız hava aracı ve diğer teknolojilerinde rol oynadı. Aslen Ürdün vatandaşıydı.

- Sami Rıdvan: Kassam'ın askeri istihbaratında teknik bölüm başkanı olduğu belirtiliyor.

- Avd Ebu Selmiye: Kassam'ın araştırma, geliştirme ve üretim bölümü sorumlularından

- Hazim el Hatib: Hareketin araştırma geliştirme bölümünde yer alıyordu. Üretim bölümü başkan yardımcısı olduğu iddia ediliyor.

- Mucahid el Hadidi: Kassam'ın mühendislik alanındaki komutanlarından olduğu belirtiliyor.

- Zafer el Şava: Kassam Tugayları'na bağlı mühendis. Kuveyt asıllı olduğu öne sürülüyor

- Velid Şemali: Kassam'ın üretim ve sanayi bölümünde başkan olduğu belirtiliyordu.

- Mahmud Faris: Kassam Tugayları'na bağlı mühendis

- Mustafa Ferhan: Kassam Tugayları'na bağlı mühendis

 

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