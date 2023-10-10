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Dünya Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'ye rağmen paramotorlu operasyonu nasıl başarılı oldu? İşte cevabı
Dünya

Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'ye rağmen paramotorlu operasyonu nasıl başarılı oldu? İşte cevabı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:20:00 -

Al Jazeera hazırladığı videoda, "El Kassam Tugayları'nın paramotorlu operasyonu, İsrail hava savunma sistemlerine rağmen nasıl başarılı oldu?" sorusuna cevap verdi.

Aksa Tufanı bütün dünyanın gündeminde. Siyonist işgal sebebiyle elinden tüm imkanlar alınmış olan bir halk sabırla ördüğü mücadelesinde inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Hamas’a bağlı el-Kassam Tugayları imkânsızlıklar içerisinde oldukça başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler.

Motorlu bir sisteme bağlanan paramotorlar el-Kassam’ın operasyonunda merkezi bir rol oynadı. Siyonistlerin “yere göğe sığdırılmayan” Demir Kubbe isimli hava savunma sistemini paramotorlarla alt eden el-Kassam savaşçıları Siyonist hedefleri tek tek etkisiz hale getirdi.

Peki, el-Kassam neden paramotoru tercih etti? Bu tercih operasyonun başarısında ne kadar etkili oldu? Al Jazeera hazırladığı videoda bu soruların cevabını aradı.

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