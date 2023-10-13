  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı

Sahte altın böyle kendini her yerinden ele veriyor! Meğer yöntem bu... Alışverişinizi hemen buna göre yapın!

Elon Musk Türkiye'nin her yerinden fışkıran madene göz dikti! Meğer ilgisi bu yüzdenmiş

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler

ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!

Skandalı az önce tüm Türkiye ile paylaştı! Fulya Öztürk'ün üzerine sıktılar

Van Valiliği paylaşımı: 2 gün olacak, yasak resmen başladı! dikkat çeken detayları böyle duyurdu! Türkiye gündeminde

Haluk Bayraktar vahim tabloya değindi! '2014 yılına kadar Türkiye'de yoktu'
Gündem Kassam Tugayları'nden yalancıları ters köşe eden video!
Gündem

Kassam Tugayları'nden yalancıları ters köşe eden video!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 22:01:00 -
Kassam Tugayları'nden yalancıları ters köşe eden video!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in güneyinde bir evde İsrailli 2 çocukla ilgilendikleri görüntüleri paylaştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün sosyal medya hesabı üzerinden 2 İsrailli çocuğun görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, İsrail’in güneyinde bir evde küçük çocuk ve bebekle ilgilenen el-Kassam Tugayları'nın, su verdikleri küçük çocuğa besmele öğrettiği, ağlayan bebeği ise bebek arabasında salladığı görüldü.

Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı!
Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı!

Gündem

Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!
İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!

Dünya

İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!

Kassam Tugayları'ndan yeni görüntü! İşte siyoniste karşı kullandıkları dronlar
Kassam Tugayları'ndan yeni görüntü! İşte siyoniste karşı kullandıkları dronlar

Gündem

Kassam Tugayları'ndan yeni görüntü! İşte siyoniste karşı kullandıkları dronlar

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!

Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!

Kassam Tugayları Sözcüsü'nden İsrail'e çok sert kara harekatı uyarısı!
Kassam Tugayları Sözcüsü'nden İsrail'e çok sert kara harekatı uyarısı!

Gündem

Kassam Tugayları Sözcüsü'nden İsrail'e çok sert kara harekatı uyarısı!

O "Hamas" iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bu tam bir alçaklık
O “Hamas” iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bu tam bir alçaklık

Gündem

O “Hamas” iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Bu tam bir alçaklık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23