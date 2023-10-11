Kassam Tugayları'ndan yeni görüntü! İşte siyoniste karşı kullandıkları dronlar
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın İsrail'in acımasız saldırılarına karşı mücadelesi sürüyor.
İşgalciler, meşru müdafaa kapsamında başlatılan Aksa Tufanı operasyonuna saldırıyla karşılık verdi.
Kassam Tugayları ise geri adım atmayarak Filistin'in özgürlüğü için savaşmayı sürdürüyor.
Hamas tarafından İsrail’e karşı kamikaze dronlar da kullanılıyor. Kassam Tugayları'nın dronlarla verdiği mücadele anına ait görüntüler dünyaya servis edildi.
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