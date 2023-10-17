  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'liler Van Gölü'nün altında bakın ne arıyor! 5 ton dinamitle geldiler, duyan dehşete düşecek

Babasının dünyanın öbür ucundan getirdiği tohumları ekti, görenleri şaşkına çevirdi! Türkiye'de sadece o yetiştiriyor! 10 gramı tamı tamına 1000 TL'ye satılıyor

Almanya 55 bin Lira Maaşla 2 Milyon İşçi Alacak

CHP’nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Duyunca şok olacaksınız

Araplar toprak sattı diyenlere tokat gibi cevap Filistin’i satan senin ittihatçı atalarındı

İsrail'den Hamas'a teklif

Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Ağzına sağlım bacım

BAE'liler o Türk enerji devine ortak olmak için harekete geçti! Çok büyük bir anlaşma olabilir

Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor, 11 ülkeye deli gibi satılıyor! Olacak iş değil! Hey maşallah

Eşini bıçakladı, yerde sürükledi ve linç edildi
Gündem Kassam Tugayları'ndan üzen haber! Ebu Ahmed şehit oldu...
Gündem

Kassam Tugayları'ndan üzen haber! Ebu Ahmed şehit oldu...

Yeniakit Publisher
2023-10-17 17:51:00 - 2023-10-17 18:16:14
Kassam Tugayları'ndan üzen haber! Ebu Ahmed şehit oldu...

Kassam Tugayları komutanlarından Ebu Ahmed künyeli Eymen Nufel, katil İsrail'in saldırılarında şehit oldu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Kassam Tugayları Merkez Tugayı komutanı ve Genel Askeri Konsey üyesi Ebu Ahmed künyeli Eymen Nufel'in, işgalin Gazze'deki Bureyc kampını hedef alması sonucu şehadete eriştiği bildirildi.

Eymen Nufel, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc mülteci kampında, 1948 yılında siyonist çeteler tarafından Gazze Bölgesi köylerinden sürülen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Komutan Nufel, mücadelesine onlarca yıl önce işgale karşı direnişle başlamış, işgal hapishanelerinde esir edilmiş, Mescid-i Aksa İntifadası sırasında askeri operasyonlara katılmıştı.

Yıllarca kararlılık mesajı vermişti!

2008 yılında Mısır hapishanelerinde tutuklanan ve serbest bırakılıncaya kadar 3 yıl boyunca orada kalan Nufel, serbest bırakıldıktan sonra Kassam Tugayları'ndaki direniş çalışmalarına devam etti ve direniş gruplarıyla askeri ilişkilerin sorumluluğunu üstlendi.

Şehit Nufel, yıllar içerisinde işgal karşısında çeşitli güvenlik ve istihbarat görevlerinden sorumlu olan Kassam Tugayları'nın istihbarat teşkilatına da liderlik etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aylar önce basına verdiği bir röportajda Nufel, direniş gruplarının birliğini ve işgalle mücadelede tüm alanlardaki kalıcı koordinasyonunu vurgulamış ve Kassam'ın işgale karşı sert saldırılar düzenlemeye hazırlandığını kaydetmişti.

Şehit Nufel, birkaç ay önce, "İşgal askerlerini yakalama operasyonlarının, tüm tutsaklar özgürleştirilene kadar tekrarlanacağını" söylemişti.

Kassam Tugayları'nden yalancıları ters köşe eden video!
Kassam Tugayları'nden yalancıları ters köşe eden video!

Gündem

Kassam Tugayları'nden yalancıları ters köşe eden video!

Kassam Tugayları Gazze’deki olayları yazılı aktardı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü
Kassam Tugayları Gazze’deki olayları yazılı aktardı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü

Dünya

Kassam Tugayları Gazze’deki olayları yazılı aktardı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"

Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"

Zulme meydan okuyan Kassam Tugayları bakın kaç askerden oluşuyor!
Zulme meydan okuyan Kassam Tugayları bakın kaç askerden oluşuyor!

Dünya

Zulme meydan okuyan Kassam Tugayları bakın kaç askerden oluşuyor!

Kassam Tugayları Sözcüsü arkalarındaki gücü açıkladı!
Kassam Tugayları Sözcüsü arkalarındaki gücü açıkladı!

Gündem

Kassam Tugayları Sözcüsü arkalarındaki gücü açıkladı!

Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor
Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor

Gündem

Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23