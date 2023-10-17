Kassam Tugayları'ndan üzen haber! Ebu Ahmed şehit oldu...

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Kassam Tugayları Merkez Tugayı komutanı ve Genel Askeri Konsey üyesi Ebu Ahmed künyeli Eymen Nufel'in, işgalin Gazze'deki Bureyc kampını hedef alması sonucu şehadete eriştiği bildirildi.

Eymen Nufel, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc mülteci kampında, 1948 yılında siyonist çeteler tarafından Gazze Bölgesi köylerinden sürülen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Komutan Nufel, mücadelesine onlarca yıl önce işgale karşı direnişle başlamış, işgal hapishanelerinde esir edilmiş, Mescid-i Aksa İntifadası sırasında askeri operasyonlara katılmıştı.

Yıllarca kararlılık mesajı vermişti!

2008 yılında Mısır hapishanelerinde tutuklanan ve serbest bırakılıncaya kadar 3 yıl boyunca orada kalan Nufel, serbest bırakıldıktan sonra Kassam Tugayları'ndaki direniş çalışmalarına devam etti ve direniş gruplarıyla askeri ilişkilerin sorumluluğunu üstlendi.

Şehit Nufel, yıllar içerisinde işgal karşısında çeşitli güvenlik ve istihbarat görevlerinden sorumlu olan Kassam Tugayları'nın istihbarat teşkilatına da liderlik etti.

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Aylar önce basına verdiği bir röportajda Nufel, direniş gruplarının birliğini ve işgalle mücadelede tüm alanlardaki kalıcı koordinasyonunu vurgulamış ve Kassam'ın işgale karşı sert saldırılar düzenlemeye hazırlandığını kaydetmişti.

Şehit Nufel, birkaç ay önce, "İşgal askerlerini yakalama operasyonlarının, tüm tutsaklar özgürleştirilene kadar tekrarlanacağını" söylemişti.