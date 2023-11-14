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Gündem Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e roket saldırısı!
Gündem

Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e roket saldırısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 22:14:00 - 2023-11-14 22:51:46

Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e yapılan roketli saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kassam Tugayları'nın siyonist İsrail karşısındaki direnişi sürüyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roketle karşılık verdi.

Gazze şeridinden fırlatılan 3 rokete Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verirken, kentte siren sesleri yükseldi.

1'i ağır 3 yaralı!

Saldırıda, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Sağlık görevlileri, yaralanmalara şarapnel parçalarının neden olduğunu açıkladı.
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Şarapnellerin roketlerin düşmesinden mi, yoksa havada imhasından dolayı mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

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