Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e roket saldırısı!
Kassam Tugayları'nın Tel Aviv'e yapılan roketli saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kassam Tugayları'nın siyonist İsrail karşısındaki direnişi sürüyor.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roketle karşılık verdi.
Gazze şeridinden fırlatılan 3 rokete Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verirken, kentte siren sesleri yükseldi.
1'i ağır 3 yaralı!
Saldırıda, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
Sağlık görevlileri, yaralanmalara şarapnel parçalarının neden olduğunu açıkladı.
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Şarapnellerin roketlerin düşmesinden mi, yoksa havada imhasından dolayı mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
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