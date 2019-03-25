Kassam Tugayları'ndan sivilleri bombalayan İsrail'e füze yağmuru! İsrail terörist güçleri, akşam saatlerinde Gazze'deki sivil yerleşim bölgelerini vurmaya başlamasının ardından Hamas'ın silahlı kanası İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan füzeyle karşılık geldi.

yeniakit.com.tr Terörist İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze'yi akşam saatlerinde vurmaya başladı. Terör devleti İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan füze ile cevap geldi. Hamas'ı vurma bahanesiyle sivilleri bombalayan İşgalci İsrail'e El Kassam Tugayları füze yağdırdı.

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