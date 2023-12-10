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Gündem Kassam Tugayları'ndan operasyon videosu! Hedef isabet alınca tekbir sesleri yükseliyor
Gündem

Kassam Tugayları'ndan operasyon videosu! Hedef isabet alınca tekbir sesleri yükseliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:46:00 - 2023-12-10 21:11:52

Mücahid Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta siyonist İsrail askerlerine düzenlediği operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Mücahid Kassam Tugayları, Han Yunus'ta siyonist İsrail askerlerine direnişi sürdürüyor.

Mücahid Kassam tarafından İsraillilere yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın siyonist askerlere yakın mesafeden saldırılar düzenlediği ve bazı saldırılarda ise dron kullandığı görüldü.

Videoda hedeflerin isabet almasından sonra tekbir seslerinin yükselmesi dikkat çekti.

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