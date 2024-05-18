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Dünya Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu
Dünya

Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu

Yeniakit Publisher
2024-05-18 20:39:00 -
Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Netanyahu, siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense askerlerinin ceset kalıntılarını ararken öldürülmesini tercih ediyor." dedi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, 7 Ekim'de öldürüldükten sonra Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'NETANYAHU ESİR TAKASI YERİNE ASKERLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİ TERCİH EDİYOR'

Ebu Ubeyde, "Düşman yönetimi (İsrail), daha önce kasten hedef alıp öldürdüğü bazı esirlerin kalıntılarını aramak için askerlerini tabutlarla geri dönmeleri için Gazze sokaklarına itiyor. Netanyahu, siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense askerlerinin ceset kalıntılarını ararken öldürülmesini tercih ediyor." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA

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