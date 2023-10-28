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Dünya Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine teklifi
Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine teklifi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 19:19:00 -
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine teklifi

Katil İsrail Gazze'yi 24 saat aralıksız bombalamaya devam ederken Kassam Tugayları'ndan bir son dakika rehine teklifi geldi.

İsrail'in vahşi saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin dünya ile bağlantısı tamamen kopmuşken mazlum Filistin halkı onurlu mücadelesine zor şartlar altında devam ediyor.

Bu şartlar altında Hamas'a bağlı İzzeddin el Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sırasında esir aldığı İsrailliler ile ilgili terör devletine çağrı yaptı.

Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

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Yorumlar

Gültekin

NETENYAHU, NİÇİN ESİR TAKASINA KULAKLARINI NETEN YAHU TIKIYORSUN?, HALKINI VE DEVLETİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEYEN DÜNYANIN TEK TERÖRİST LİDERİ NETENYAHU OLDUĞU KANITLANMIŞTIR, NE ATEŞ KESE UYUYOR, NE DE ESİR TAKASINA YANAŞIYOR.

Fert

Gaze yerle bi oldu tek canlı kalmayacak yerdibide üstüne çıkarılacak ge hepsine ağaç dikilecek ormanlık alan olacak
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