Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine teklifi
Katil İsrail Gazze'yi 24 saat aralıksız bombalamaya devam ederken Kassam Tugayları'ndan bir son dakika rehine teklifi geldi.
İsrail'in vahşi saldırıları devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin dünya ile bağlantısı tamamen kopmuşken mazlum Filistin halkı onurlu mücadelesine zor şartlar altında devam ediyor.
Bu şartlar altında Hamas'a bağlı İzzeddin el Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sırasında esir aldığı İsrailliler ile ilgili terör devletine çağrı yaptı.