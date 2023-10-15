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Dünya Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"
Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"

Yeniakit Publisher
2023-10-15 11:57:00 -

Filistin'de İsrail'e karşı cihat eden Kassam Tugayları, terör devletine seslenerek yeni bir video yayınladı.

Aksa Tufanı harekatı birinci haftasını doldurdu. Terör devleti İsrail, her zamanki gibi sivilleri bombalamaktan başka bir şey yapamadı. Siyonist uşaklarının desteğiyle Gazze’de soykırım yapan İsrail, kara harekatıyla Kassam Tugayları’nın karşısına çıkmaya cesaret edemiyor.

İsrail’i kara harekatına çekmeye çalışan Kassam Tugayları ise, yaptıkları hazırlıkları yayınladıkları videolarla tüm dünyaya gösteriyor.

Yayınlanan son videoda, İsrail’e önemli bir mesaj verildi. Askeri hazırlıkların yer aldığı görüntüler, “Gazze’ye girdiğinizde sizi bu bekliyor” notuyla paylaşıldı.

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