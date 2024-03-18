Kassam Tugaylarından İsrail'e karikatürlü mesaj!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze halkının yaşadığı açlık ve susuzluktan İsrailli esirlerin de etkilendiğini anlattığı bir video yayımladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayımladığı videoda önce İsrail'in havadan Gazze'ye düzenlediği saldırıları anlatan karikatür yer aldı. Bu karikatürde evlerin, hastanelerin ve ambulansların bombalandığı ve insanların öldüğü görüldü.

Bir diğer karikatürde insanların yiyecek kuyruğuna girdikleri, İsrail ordusunun, insani yardım almak isteyenlere saldırdığı, insanların yardım almaya giderken canlarından olduğu anlatıldı.

Sonuncu karikatürde ise giysilerinde Davut Yıldızı olan 2 İsrailli esir, önlerinde boş bir tabak ve boş bir bardakla resmedildi. Videonun sonunda ise İbranice, Arapça ve İngilizce olarak "Nazist İsrail, Gazze halkına içirdiği bardaktan esir askerlerine de içiriyor." yazısı çıktı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin de Gazze'de yaşanan açlıktan etkilendiğini kaydetmiş ve "Esirlerin çoğunda, yetersiz beslenme, susuzluk ve zayıflık görülüyor. İlaç ve gıda olmadığı için hastalıklar hayatlarını tehdit etmeye başladı. Bir kısmı da daha önce açıkladığımız gibi saldırılarda hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.

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