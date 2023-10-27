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Gündem Kassam Tugayları'ndan İsrail'e büyük darbe! Operasyonda 260 siyonist asker etkisiz hale getirildi
Gündem

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e büyük darbe! Operasyonda 260 siyonist asker etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 00:54:00 - 2023-10-27 01:18:23

Kassam Tugayları İsrail'in Zekim askeri üssüne sızdı. Operasyonda 260 işgalci asker etkisiz hale getirildi.

Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın siyonistler karşısındaki meşru müdafaa operasyonları sürüyor.

Kassam Tugayları, 'Kurbağa Adamlar' adını verdiği dalgıç deniz komandoları birliğiyle işgalci İsrail'in korkulu rüyası oldu.

Karakteristik özellikleriyle dikkati çeken birlik, İsrail'in güney batısındaki Aşkelon bölgesinde bulunan Zekim askeri üssüne yönelik baskın düzenledi.

Direnişçilerin denizden sızdıkları Zekim üssünde 260 işgalci israil askeri etkisiz hale getirildi.

Düşman tanklarının imha edildiği ve mücahitlerin sağ salim döndükleri bildirildi.
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Yorumlar

Español artik

Artik bu seytanlarini atmak zamanidir

Español

AZ kaldi silip atacagiz israile ve isbirliklerine
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