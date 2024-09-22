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Dünya Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
Dünya

Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-22 21:42:00 -
Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu karşısında büyük bir mücadele veren İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir İsrail piyade gücüne bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığı duyuruldu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ta İsrail askerleri ile araçlarına karşı gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Açıklamada, bir İsrail piyade gücüne düzenlenen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Ayrıca Refah'ın doğusundaki Eş-Şevke bölgesinde "Merkava" model bir tank ile "D9"" model bir buldozerin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 Filistinli yaralandı.

 

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